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«Он вообще отлетел там». Жбанов — о том, как легионер «Зенита» Ирэбу пережил поход в баню

«Он вообще отлетел там». Жбанов — о том, как легионер «Зенита» Ирэбу пережил поход в баню
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Российский форвард «Зенита» Георгий Жбанов рассказал, как сходил в баню с нигерийским игроком команды Айком Ирэбу.

— Удалось ли дойти с Ирэбу до бани?
— Да, мы сходили в баню, он вообще отлетел там. Он говорит: «Я буду спать сутки после этого». Поэтому да, классно попарились, в общественной ещё были даже, то есть с другими мужиками там познакомились.

— А других новичков не водили?
— Андре Роберсон ходил, а Нэйт Мэйсон сказал, что тоже пойдёт в следующий раз. Сейчас вот нам дали, не буду говорить сколько выходных, поэтому сходим, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

Ирэбу присоединился к «Зениту» в межсезонье-2026. Прошедший сезон баскетболист начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После спортсмен перешёл в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.

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