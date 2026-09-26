«Большой привет хейтерам». Жбанов обратился к критикам «Зенита» после разгрома «Уралмаша»

Российский форвард «Зенита» Георгий Жбанов после победы над «Уралмашем» (92:68) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обратился к критикам команды.

— Ощущения прекрасные, выиграли первую домашнюю встречу. Предсезонку необязательно выигрывать, главное — выигрывать официальные матчи, поэтому тем хейтерам, которые думали, что мы как‑то разваливаемся или не умеем играть по результатам предсезонки, всем большой привет и увидимся в Казани.

— Насколько сильно вам помогла сегодняшняя поддержка?

— Я знал, что придёт много людей. Верю в наших болельщиков, они верят в нас. Мы друг по другу соскучились. Сейчас пойдём общаться с ними, фотографироваться, болельщики у нас самые лучшие. Надеюсь, на следующем домашнем матче будет ещё больше народу, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».