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«Большой привет хейтерам». Жбанов обратился к критикам «Зенита» после разгрома «Уралмаша»

«Большой привет хейтерам». Жбанов обратился к критикам «Зенита» после разгрома «Уралмаша»
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Российский форвард «Зенита» Георгий Жбанов после победы над «Уралмашем» (92:68) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обратился к критикам команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

— Ощущения прекрасные, выиграли первую домашнюю встречу. Предсезонку необязательно выигрывать, главное — выигрывать официальные матчи, поэтому тем хейтерам, которые думали, что мы как‑то разваливаемся или не умеем играть по результатам предсезонки, всем большой привет и увидимся в Казани.

— Насколько сильно вам помогла сегодняшняя поддержка?
— Я знал, что придёт много людей. Верю в наших болельщиков, они верят в нас. Мы друг по другу соскучились. Сейчас пойдём общаться с ними, фотографироваться, болельщики у нас самые лучшие. Надеюсь, на следующем домашнем матче будет ещё больше народу, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

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