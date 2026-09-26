Заслуженный тренер России Елевич оценил перспективы «Зенита» в новом сезоне Единой лиги

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал победу «Зенита» над «Уралмашем» (92:68) в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Сейчас только начало сезона, и тем не менее то, что «Зенит» выиграл крупно в первом матче сезона, как‑то дает основание верить, что он не потерялся, как это было в том сезоне, когда он занял четвёртое место. Думаю, что сейчас они воспрянут духом и будут показывать именно ту игру, которую и хотели демонстрировать.

Да, на Суперкубке было шестое место. Но на этапе подготовки к сезону команды далеко не всегда показывают ту игру, которую мы хотим видеть у них: многие тренеры что‑то наигрывают, проверяют. За то, что «Зенит» сейчас крупно выиграл, считаю, нужно его похвалить. Тем более у «Уралмаша» очень крепкая команда. В прошлом сезоне екатеринбуржцы очень порадовали меня», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».