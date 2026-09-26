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Заслуженный тренер России Елевич оценил перспективы «Зенита» в новом сезоне Единой лиги

Заслуженный тренер России Елевич оценил перспективы «Зенита» в новом сезоне Единой лиги
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал победу «Зенита» над «Уралмашем» (92:68) в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

«Сейчас только начало сезона, и тем не менее то, что «Зенит» выиграл крупно в первом матче сезона, как‑то дает основание верить, что он не потерялся, как это было в том сезоне, когда он занял четвёртое место. Думаю, что сейчас они воспрянут духом и будут показывать именно ту игру, которую и хотели демонстрировать.

Да, на Суперкубке было шестое место. Но на этапе подготовки к сезону команды далеко не всегда показывают ту игру, которую мы хотим видеть у них: многие тренеры что‑то наигрывают, проверяют. За то, что «Зенит» сейчас крупно выиграл, считаю, нужно его похвалить. Тем более у «Уралмаша» очень крепкая команда. В прошлом сезоне екатеринбуржцы очень порадовали меня», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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