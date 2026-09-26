Тренер «Уралмаша» Юдин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче Единой лиги

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал поражение от «Зенита» (68:92) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, с победой «Зенит». Две разные половины. В первой мы выглядели гораздо лучше. Во второй, к сожалению, не смогли выдержать давление, которое оказывал «Зенит», особенно на наших маленьких. И, как часто бывает, перестало получаться что-то в нападении – это потянуло за собой ошибки в защите.

Перед игрой у меня были определённые опасения, и я предупреждал команду, что нам придётся в первую очередь выдержать давление на мяч. К сожалению, в предсезонных играх не удалось сыграть с соперником уровня «Зенита», поэтому, особенно для тех, кто впервые играет в Лиге ВТБ, это хороший урок и показатель того, с чем нам придётся столкнуться, играя с командами первой четвёрки», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.