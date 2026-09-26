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Тренер «Уралмаша» Юдин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче Единой лиги

Тренер «Уралмаша» Юдин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче Единой лиги
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Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал поражение от «Зенита» (68:92) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

«Во-первых, с победой «Зенит». Две разные половины. В первой мы выглядели гораздо лучше. Во второй, к сожалению, не смогли выдержать давление, которое оказывал «Зенит», особенно на наших маленьких. И, как часто бывает, перестало получаться что-то в нападении – это потянуло за собой ошибки в защите.

Перед игрой у меня были определённые опасения, и я предупреждал команду, что нам придётся в первую очередь выдержать давление на мяч. К сожалению, в предсезонных играх не удалось сыграть с соперником уровня «Зенита», поэтому, особенно для тех, кто впервые играет в Лиге ВТБ, это хороший урок и показатель того, с чем нам придётся столкнуться, играя с командами первой четвёрки», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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