Кайри Ирвинг: чувствую, что могу поднять уровень игры и раскрыть лучшие качества людей

34-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заявил, что способен поднять уровень игры команды и помочь партнёрам раскрыть их лучшие качества.

«Чувствую, что всякий раз, когда я захожу в зал, не только ощущаю себя одним из лучших, кто там находится, но и понимаю, что могу поднять уровень игры и просто раскрыть лучшие качества людей», — приводит слова Ирвинга аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети X.

Ирвинг не выходил на площадку с 3 марта 2025 года, когда получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В сезоне-2024/2025 Ирвинг набирал в среднем 24,8 очка, 4,9 подбора и 4,6 передачи за игру.