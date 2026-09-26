«Лучшее, что случилось со мной». Кайри Ирвинг — о травме колена

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заявил, что не имеет никаких ограничений после восстановления от травмы колена.

«Никаких ограничений. Все оказали мне необходимую поддержку. Моя травма, вероятно, была лучшим, что случилось со мной. Я проводил слишком много времени на площадке и был поглощён баскетболом. Год назад вряд ли честно рассказал бы о своём физическом состоянии. Слишком многое было на моих плечах. Никакой попытки кого‑то обвинять. Просто последствия того, какой командой мы хотели быть», — приводит слова Ирвинга аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети X.

Ирвинг не выходил на площадку с 3 марта 2025 года, когда получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В сезоне-2024/2025 Ирвинг набирал в среднем 24,8 очка, 4,9 подбора и 4,6 передачи за игру.