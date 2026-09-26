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Видео: Яннис Адетокунбо нашёл игуану у себя дома в Майами

Видео: Яннис Адетокунбо нашёл игуану у себя дома в Майами
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Звёздный греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо опубликовал в социальных сетях видео, на котором большая игуана разгуливает по территории его нового дома в Майами. Инцидент произошёл в пятницу, 25 сентября.

На кадрах Адетокунбо вместе с детьми наблюдает за рептилией через стеклянную дверь.

«Я? Ни за что, я не пойду туда. Почему бы тебе не поймать её? Иди, лови. Я боюсь» — сказал баскетболист, обращаясь к детям.

Ранее сообщалось, что новый дом Адетокунбо в престижном районе Пайнкрест, штат Флорида занимает площадь около 1084 м². В нём восемь спален и 12 ванных комнат, а площадь прилегающего участка составляет примерно 4300 м².

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