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Защитник «Автодора» Грин поделился ожиданиями от матча Единой лиги с «Самарой»

Защитник «Автодора» Грин поделился ожиданиями от матча Единой лиги с «Самарой»
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Американский разыгрывающий саратовского «Автодора» Уэнделл Грин поделился ожиданиями от первого матча сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится 26 сентября в Саратове.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С нетерпением жду первого матча сезона. Хотим показать нашим болельщикам и лиге ту работу, которую проделали за последний месяц. Ещё многое предстоит сделать, но мы планируем учиться на победах, а не на поражениях — начиная с матча с «Самарой», — приводит слова Грина пресс-служба «Автодора».

Прошлый сезон Грин провёл в словенской «Илирии», сыграв 25 матчей в Адриатической лиге (15,7 очка, 5,1 передачи) и 29 матчей в национальном чемпионате (14,9 очка, 5,1 передачи), где его команда дошла до полуфинала.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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