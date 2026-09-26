Защитник «Автодора» Грин поделился ожиданиями от матча Единой лиги с «Самарой»

Американский разыгрывающий саратовского «Автодора» Уэнделл Грин поделился ожиданиями от первого матча сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится 26 сентября в Саратове.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«С нетерпением жду первого матча сезона. Хотим показать нашим болельщикам и лиге ту работу, которую проделали за последний месяц. Ещё многое предстоит сделать, но мы планируем учиться на победах, а не на поражениях — начиная с матча с «Самарой», — приводит слова Грина пресс-служба «Автодора».

Прошлый сезон Грин провёл в словенской «Илирии», сыграв 25 матчей в Адриатической лиге (15,7 очка, 5,1 передачи) и 29 матчей в национальном чемпионате (14,9 очка, 5,1 передачи), где его команда дошла до полуфинала.