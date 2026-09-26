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«Очень важный матч — встреча с прямым конкурентом». Вергун — об игре с «Самарой»

«Очень важный матч — встреча с прямым конкурентом». Вергун — об игре с «Самарой»
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Перерыв
31 : 36
Самара
Самарская область
Автодор: Пранаускис, Холлис, Евсеев, Наумов, Грин, Коско, Халдеев, Фёдоров, Хаффман, Шикалов, Шендеров
Самара: Чеваренков, Шейко, Петенев, Саврасов, Минченко, Коряковский, Походяев, Чикарев, Ведищев, Чебуркин, Зоткин

«Во-первых, хотел бы всех поздравить с началом очередного баскетбольного сезона. Большой баскетбол возвращается в Саратов, и я очень рад за местных болельщиков, любителей баскетбола, что у них будет возможность наблюдать за баскетболом самого высокого уровня в России. Для нас очень важный матч — не только потому, что это матч открытия и домашняя игра, но и потому, что это встреча с нашим прямым конкурентом, соперником. Такое волжское дерби. Я очень рад, что команда подходит к игре в полном составе. На мой взгляд, неплохо было спланировано, все вернулись после микротравм, и есть полное желание, энергия проявить себя.

Не знаю, насколько хорошо или плохо то, что последний матч мы играли против этого соперника и он закончился нашей победой. Команды были не в оптимальных составах, и никакого турнирного значения эта игра не имела. Поэтому я бы не сильно отталкивался от результата того матча. Очень хотелось бы, чтобы мы минимизировали время адаптации. Всё-таки для этого состава это будет первый матч в «Кристалле». Как можно скорее нашли свою игру. Для меня важно, чтобы мы сохраняли структурность, встроенность на протяжении всего матча. Как команда. Я думаю, что именно командные действия будут залогом и ключиком к успеху. Поэтому нам как команде желаю хорошей игры. Очень надеемся на поддержку болельщиков и верим, что мы можем порадовать их своей игрой и результатом», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».

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