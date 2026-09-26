«Очень важный матч — встреча с прямым конкурентом». Вергун — об игре с «Самарой»

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча с «Самарой» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, хотел бы всех поздравить с началом очередного баскетбольного сезона. Большой баскетбол возвращается в Саратов, и я очень рад за местных болельщиков, любителей баскетбола, что у них будет возможность наблюдать за баскетболом самого высокого уровня в России. Для нас очень важный матч — не только потому, что это матч открытия и домашняя игра, но и потому, что это встреча с нашим прямым конкурентом, соперником. Такое волжское дерби. Я очень рад, что команда подходит к игре в полном составе. На мой взгляд, неплохо было спланировано, все вернулись после микротравм, и есть полное желание, энергия проявить себя.

Не знаю, насколько хорошо или плохо то, что последний матч мы играли против этого соперника и он закончился нашей победой. Команды были не в оптимальных составах, и никакого турнирного значения эта игра не имела. Поэтому я бы не сильно отталкивался от результата того матча. Очень хотелось бы, чтобы мы минимизировали время адаптации. Всё-таки для этого состава это будет первый матч в «Кристалле». Как можно скорее нашли свою игру. Для меня важно, чтобы мы сохраняли структурность, встроенность на протяжении всего матча. Как команда. Я думаю, что именно командные действия будут залогом и ключиком к успеху. Поэтому нам как команде желаю хорошей игры. Очень надеемся на поддержку болельщиков и верим, что мы можем порадовать их своей игрой и результатом», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».