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«Он делает абсолютно всё на очень приличном уровне». Дюрант — о Маркусе Смарте

«Он делает абсолютно всё на очень приличном уровне». Дюрант — о Маркусе Смарте
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37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», поделился мнением о своём новом одноклубнике Маркусе Смарте.

«Нельзя выделить что-то одно, что он делает отлично. То есть нельзя просто заявить, что он силён в каком-то одном компоненте. Он делает абсолютно всё на очень приличном уровне. Порой я вижу, как он защищается против центровых.

Он может быть и разыгрывающим. Может бросать, может продавить в посте, завершать как с левой руки, так и с правой – он просто универсальный баскетболист. Из тех парней, которых можно выпустить куда угодно и в любой момент, и он во всём разберется», – сказал Дюрант в видео на YouTube-канале SportsTalk 790.

Смарт присоединился к «Рокетс» в межсезонье-2026 после сезона в «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе калифорнийской команды он провёл 62 матча, набирая в среднем за игру 9,3 очка и 2,8 подбора.

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