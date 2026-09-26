«Хочу выиграть этот чёртов матч». Опубликована речь Тони Паркера в раздевалке АСВЕЛа

Главный тренер АСВЕЛа Тони Паркер эмоционально обратился к игрокам команды во время большого перерыва матча с «Маккаби» Тель-Авив.

«Но есть одна вещь, которую мы не можем перестать делать, — это играть в защите. Держитесь перед своими соперниками. Выполняйте то, что мы говорим вместе с тренером. Не делайте что хотите. Иначе будете сидеть рядом со мной на скамейке, потому что я хочу выиграть этот чёртов матч. Мы не можем допускать такие глупые ошибки. В нападении делаем то, что умеем. Следите за тем, чтобы мы разыгрывали наши комбинации, и всё будет нормально. Мы выиграем этот матч за счёт защиты.

Пока мы играем в защите и останавливаем их, всё будет нормально. А потом уже займёмся нападением. Хорошо? Во второй половине я хочу видеть на площадке пятерых игроков, которые каждый раз будут играть с полной отдачей, с огромной энергией и слушать то, что мы говорим. Просто доверьтесь нам. Погнали. Эй, парни, ещё больше энергии!» — приводит слова Паркера аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.