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«Хочу выиграть этот чёртов матч». Опубликована речь Тони Паркера в раздевалке АСВЕЛа

«Хочу выиграть этот чёртов матч». Опубликована речь Тони Паркера в раздевалке АСВЕЛа
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Главный тренер АСВЕЛа Тони Паркер эмоционально обратился к игрокам команды во время большого перерыва матча с «Маккаби» Тель-Авив.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
84 : 74
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ: Кейл, Fodzo Dada, Миллз, Масса, Gach, Боломбой, Лайти, Besson, Пон, Уотерс, Сестина, Краудер
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Бэкот, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Уоллес, Тайс, Мадар, Колсон

«Но есть одна вещь, которую мы не можем перестать делать, — это играть в защите. Держитесь перед своими соперниками. Выполняйте то, что мы говорим вместе с тренером. Не делайте что хотите. Иначе будете сидеть рядом со мной на скамейке, потому что я хочу выиграть этот чёртов матч. Мы не можем допускать такие глупые ошибки. В нападении делаем то, что умеем. Следите за тем, чтобы мы разыгрывали наши комбинации, и всё будет нормально. Мы выиграем этот матч за счёт защиты.

Пока мы играем в защите и останавливаем их, всё будет нормально. А потом уже займёмся нападением. Хорошо? Во второй половине я хочу видеть на площадке пятерых игроков, которые каждый раз будут играть с полной отдачей, с огромной энергией и слушать то, что мы говорим. Просто доверьтесь нам. Погнали. Эй, парни, ещё больше энергии!» — приводит слова Паркера аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

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