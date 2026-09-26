«Автодор» дома победил «Самару», отыграв 15 очков в матче Единой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 26 сентября, состоялся второй матч сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ между саратовским клубом «Автодор» и командой «Самара» из одноимённого города. Встреча завершилась со счётом 77:69 (7:19, 24:17, 27:9, 19:24) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе саратовской команды стал 24-летний американский разыгрывающий защитник Уэнделл Грин. Ему удалось набрать 25 очков, сделать пять подборов и два перехвата, отдать пять передач при четырёх потерях.

Лучшим игроком в составе команды из Самары стал 25-летний российский форвард Андрей Саврасов. Он набрал 18 очков, сделал девять подборов, одну передачу, один перехват, один блок-шот с одной потерей.

Стоит отметить, что «Автодор» по ходу встречи проигрывал с разницей 15 очков.