Новый контракт Николы Йокича с «Денвером» может побить рекорд НБА по сумме

Новый контракт центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича может стать самым крупным в истории НБА, сообщает инсайдер Кевин О’Коннор.

«Все источники в лиге, с которыми я разговаривал на протяжении последних лет и в последние недели, повторяют одно и то же: никто всерьёз не ожидает, что Йокич уйдёт из Денвера. Подождать тоже имеет финансовый смысл: следующим летом он сможет подписать, по прогнозам, пятилетний контракт на $ 360 млн — самый крупный в истории НБА. Но то, что он хочет остаться, не должно позволять Денверу спокойно потерять ещё один год его карьеры. «Наггетс» необходимо дать ему партнёров по команде, которые помогут превратить ожидаемое продление контракта в ещё один чемпионский титул.

Кроме того, никогда не говори «никогда». Йокич может подписать контракт с другой командой на четыре года и $ 267 млн по прогнозам, тогда как в Денвере за тот же срок он получит около $ 278 млн. Команда из штата без подоходного налога может сократить эту разницу даже с учётом налогов на выездные матчи. Главное финансовое преимущество Денвера — гарантированные примерно $ 82 млн за пятый год контракта. Если «Наггетс» не смогут вернуться в число претендентов на чемпионство, возможность играть в команде с более высокими шансами на победу может сделать этот компромисс оправданным», — написал О’Коннор в колонке для Yahoo Sports.