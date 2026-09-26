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Иванович случайно начал пресс-конференцию после победы «Зенита» на английском и испанском

Иванович случайно начал пресс-конференцию после победы «Зенита» на английском и испанском
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Главный тренер «Зенита» Душко Иванович после крупной победы над «Уралмашем» со счётом 92:68 начал послематчевую пресс-конференцию на смеси английского и испанского языков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

Иванович значительную часть тренерской карьеры провёл в Испании. Он возглавлял «ТАУ Керамика», «Барселону» и «Каху Лабораль», а также дважды работал в «Басконии». В общей сложности специалист тренировал испанские клубы с 2000 по 2012 год, а затем возвращался в чемпионат Испании в 2019-2021 и 2023-2024 годах.

В 2001 году Иванович был признан тренером года в чемпионате Испании. С 2026 года черногорский специалист возглавляет «Зенит».

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