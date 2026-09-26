Иванович случайно начал пресс-конференцию после победы «Зенита» на английском и испанском

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович после крупной победы над «Уралмашем» со счётом 92:68 начал послематчевую пресс-конференцию на смеси английского и испанского языков.

Иванович значительную часть тренерской карьеры провёл в Испании. Он возглавлял «ТАУ Керамика», «Барселону» и «Каху Лабораль», а также дважды работал в «Басконии». В общей сложности специалист тренировал испанские клубы с 2000 по 2012 год, а затем возвращался в чемпионат Испании в 2019-2021 и 2023-2024 годах.

В 2001 году Иванович был признан тренером года в чемпионате Испании. С 2026 года черногорский специалист возглавляет «Зенит».