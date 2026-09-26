Брайан Уиндхорст: Купер Флэгг рано или поздно войдёт в топ-10 игроков НБА

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высоко оценил перспективы форварда «Даллас Маверикс» и лучшего новичка НБА в сезоне-2025/2026 Купера Флэгга.

«Если честно, мне кажется, что вокруг Купера Флэгга недостаточно ажиотажа. Думаю, люди не осознали, насколько впечатляющим был его прошлый сезон. Практически каждый вечер он напоминал мне Леброна в его дебютном сезоне. Я действительно верю, что рано или поздно он войдёт в топ-10 лучших игроков лиги. И я считаю, что его траектория развития действительно идёт в одном направлении с Виктором Вембаньямой, если говорить о будущем НБА», — приводит слова Уиндхорста аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.