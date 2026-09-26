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Андрей Мартюк — о победе над «Уралмашем»: ноги были лёгкие, и, слава богу, всё получалось

Андрей Мартюк — о победе над «Уралмашем»: ноги были лёгкие, и, слава богу, всё получалось
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Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился эмоциями после победы над «Уралмашем» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ. Петербургская команда одержала уверенную победу со счётом 92:68.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Ирэбу - 17, Мартюк - 13, Пойтресс - 12, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Роберсон - 8, Мэйсон - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Д. Кулагин - 3, Емченко - 2, Земский
Уралмаш: Клемонс - 15, Эфиани - 13, Попов - 10, Тасич - 6, Кривых - 6, Даглас - 5, Далтон - 5, Эллис - 4, Смагин - 2, Абрамов - 2, Новиков, Карданахишвили

«Эмоции прекрасные. Победить ещё с таким счётом у очень хорошего соперника при наших трибунах, когда был солд-аут, насколько я знаю. Чувствуется наша питерская поддержка, наши болельщики, которые дают этот огонь, энергию, и мы взаимностью отвечаем. Очень много чего получилось, и много было движений, которые отрабатывали последние несколько дней, даже два месяца. И ноги были лёгкие, и, слава богу, всё получалось. Всегда классно играть, когда приходят люди, приходят наши зенитовские болельщики, поддерживают, и это вообще прекрасное чувство», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

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