Андрей Мартюк — о победе над «Уралмашем»: ноги были лёгкие, и, слава богу, всё получалось

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился эмоциями после победы над «Уралмашем» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ. Петербургская команда одержала уверенную победу со счётом 92:68.

«Эмоции прекрасные. Победить ещё с таким счётом у очень хорошего соперника при наших трибунах, когда был солд-аут, насколько я знаю. Чувствуется наша питерская поддержка, наши болельщики, которые дают этот огонь, энергию, и мы взаимностью отвечаем. Очень много чего получилось, и много было движений, которые отрабатывали последние несколько дней, даже два месяца. И ноги были лёгкие, и, слава богу, всё получалось. Всегда классно играть, когда приходят люди, приходят наши зенитовские болельщики, поддерживают, и это вообще прекрасное чувство», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.