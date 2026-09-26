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УНИКС — Бетсити Парма, результат матча 26 сентября 2026, счет 88:97, Единая лига ВТБ — 2026/2027

Финалист прошлого сезона УНИКС проиграл «Парме» в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 26 сентября, состоялся третий матч сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ между казанским клубом УНИКС и командой «Бетсити Парма» из Пермского края. Встреча завершилась со счётом 88:97 (17:20, 25:28, 26:21, 20:28) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

Самым результативным игроком в составе казанской команды стал 26-летний хорватский центровой Лука Шаманич. Ему удалось набрать 23 очка, сделать четыре подбора и одну передачу без потерь.

Лучшим игроком в составе команды из Перми стал 23-летний канадский новичок Джошуа Примо. Он набрал 22 очка, сделал один подбор, две передачи, один перехват с двумя потерями.

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