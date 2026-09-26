Финалист прошлого сезона УНИКС проиграл «Парме» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 26 сентября, состоялся третий матч сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ между казанским клубом УНИКС и командой «Бетсити Парма» из Пермского края. Встреча завершилась со счётом 88:97 (17:20, 25:28, 26:21, 20:28) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком в составе казанской команды стал 26-летний хорватский центровой Лука Шаманич. Ему удалось набрать 23 очка, сделать четыре подбора и одну передачу без потерь.

Лучшим игроком в составе команды из Перми стал 23-летний канадский новичок Джошуа Примо. Он набрал 22 очка, сделал один подбор, две передачи, один перехват с двумя потерями.