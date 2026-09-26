«Сказать нечего». Милош Павичевич — после поражения «Самары»

Главный тренер «Самары» Милош Павичевич прокомментировал поражение команды от «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовский клуб победил со счётом 77:69.

«Это была сложная игра. У нас многое не получилось. Поздравляю «Автодор» с победой — заслуженной. В принципе, больше сказать нечего», — приводит слова Павичевича телеграм-канал самарского клуба.

Стоит отметить, что «Автодор» по ходу встречи проигрывал с разницей 15 очков. Следующий матч самарцев состоится с новичком Единой лиги «Динамо» Владивосток на домашней площадке 4 октября. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.