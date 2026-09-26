Ростислав Вергун прокомментировал победу «Автодора» над «Самарой»

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун подвёл итоги матча с «Самарой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Саратовская команда одержала победу со счётом 77:69.

«Поздравляю прежде всего болельщиков. Думаю, что они заслуживали чуть лучшего по качеству баскетбола. Но, к сожалению, в этих условиях, наверное, было сложнее что-то показать. Я рад, что мы победили. Ребятам спасибо за характер, за самоотдачу. Я рад, что все целые, здоровые. И очень надеюсь, что через несколько дней ситуация будет другая и мы уже сможем показать свои лучшие качества на площадке». — приводит слова Вергуна пресс-служба команды.