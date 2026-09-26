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Ростислав Вергун прокомментировал победу «Автодора» над «Самарой»

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Автодора» над «Самарой»
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун подвёл итоги матча с «Самарой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Саратовская команда одержала победу со счётом 77:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
77 : 69
Самара
Самарская область
Автодор: Грин - 25, Пранаускис - 19, Холлис - 9, Евсеев - 8, Коско - 8, Фёдоров - 5, Шендеров - 3, Наумов, Халдеев, Хаффман, Шикалов
Самара: Саврасов - 18, Ведищев - 18, Минченко - 13, Чеваренков - 8, Петенев - 6, Зоткин - 3, Чебуркин - 2, Походяев - 1, Шейко, Коряковский, Чикарев

«Поздравляю прежде всего болельщиков. Думаю, что они заслуживали чуть лучшего по качеству баскетбола. Но, к сожалению, в этих условиях, наверное, было сложнее что-то показать. Я рад, что мы победили. Ребятам спасибо за характер, за самоотдачу. Я рад, что все целые, здоровые. И очень надеюсь, что через несколько дней ситуация будет другая и мы уже сможем показать свои лучшие качества на площадке». — приводит слова Вергуна пресс-служба команды.

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