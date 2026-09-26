Андрей Саврасов объяснил поражение «Самары» от «Автодора»

Форвард «Самары» Андрей Саврасов прокомментировал поражение команды от «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самарский клуб не смог одержать победу на гостевой площадке и уступил со счётом 77:69.

«Тяжело что-то сказать после такой игры. В команде все подходили к этому матчу с особым настроем и очень хотели победить. В итоге подвели себя, клуб и болельщиков. Начали хорошо, повели в счёте. А потом у нас перестали получаться многие вещи, мы дали разыграться сопернику и получили такой результат. Следующий матч играем дома. Впереди у нас неделя работы. Очень хотим 4 октября одержать первую победу», — приводит слова Саврасова пресс-служба команды.