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Каракаш: не понимаю, как УНИКС мог проиграть щит команде без основного центрового

Каракаш: не понимаю, как УНИКС мог проиграть щит команде без основного центрового
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал поражение команды от «Пармы» в матче начала сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

«Пропустить 97 очков в «Баскет-холле» в стартовой игре сезона, конечно, не тот результат, на который мы рассчитывали. Возможно, для тренера говорить так не совсем корректно, но я не ожидал этого. Думал, что мы готовы намного лучше. Всё, что мы обсуждали и говорили перед матчем о том, что нужно продемонстрировать хорошую физическую силу, интенсивность, фирменный баскетбол УНИКСа с силовой защитой — этого не было. Нужны самоотдача, борьба за каждый мяч. Не понимаю, как мы могли проиграть щит команде, которая приехала без основного центрового.

В нападении было много сумбура, игры в стиле «я сам по себе» — словно каждый играет в баскетбол в одиночку. С этим я могу согласиться. Но, опять же, не думаю, что проблема была только в защите. Безусловно, есть моменты, которые нужно улучшить. Однако стоит учитывать, что это первая игра сезона, у нас практически новая команда и игроки — нужно время, чтобы сыграться и лучше понимать друг друга.

Нам не хватало концентрации и собранности. Да, мы могли бы разыгрывать мяч лучше и находить более выгодные позиции, но всё же главное сегодня — это защита, нехватка физической мощи и желания бороться. Повторюсь, пропустить такое количество очков от соперника дома — это не наш уровень. В с