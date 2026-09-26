Каракаш: не понимаю, как УНИКС мог проиграть щит команде без основного центрового

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал поражение команды от «Пармы» в матче начала сезона Единой лиги ВТБ.

«Пропустить 97 очков в «Баскет-холле» в стартовой игре сезона, конечно, не тот результат, на который мы рассчитывали. Возможно, для тренера говорить так не совсем корректно, но я не ожидал этого. Думал, что мы готовы намного лучше. Всё, что мы обсуждали и говорили перед матчем о том, что нужно продемонстрировать хорошую физическую силу, интенсивность, фирменный баскетбол УНИКСа с силовой защитой — этого не было. Нужны самоотдача, борьба за каждый мяч. Не понимаю, как мы могли проиграть щит команде, которая приехала без основного центрового.

В нападении было много сумбура, игры в стиле «я сам по себе» — словно каждый играет в баскетбол в одиночку. С этим я могу согласиться. Но, опять же, не думаю, что проблема была только в защите. Безусловно, есть моменты, которые нужно улучшить. Однако стоит учитывать, что это первая игра сезона, у нас практически новая команда и игроки — нужно время, чтобы сыграться и лучше понимать друг друга.

Нам не хватало концентрации и собранности. Да, мы могли бы разыгрывать мяч лучше и находить более выгодные позиции, но всё же главное сегодня — это защита, нехватка физической мощи и желания бороться. Повторюсь, пропустить такое количество очков от соперника дома — это не наш уровень. В с