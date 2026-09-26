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Лука Шаманич подробно раскрыл причины поражения УНИКСа от «Пармы»

Лука Шаманич подробно раскрыл причины поражения УНИКСа от «Пармы»
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Форвард УНИКСа Лука Шаманич назвал нехватку энергии и проблемы в защите ключевыми причинами поражения от «Пармы» в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

«Ключевым фактором поражения в этой игре стало то, что нам не хватило энергии. К тому же я считаю, что мы недостаточно хорошо сыграли в защите. Нам просто нужно действовать лучше. 97 пропущенных очков — это слишком много, особенно на домашней площадке и в первом матче сезона.

Хватает ли нам сыгранности? Это первая игра сезона. Мы много работали, и, возможно, все пока не на том уровне, к которому стремимся. Но нам нужно тренироваться и сплотиться прямо сейчас — ведь следующий матч уже через три дня. Очень важно объединиться, а не начинать ссориться. Это всего лишь первый матч, так что, думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.

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