Лука Шаманич подробно раскрыл причины поражения УНИКСа от «Пармы»

Форвард УНИКСа Лука Шаманич назвал нехватку энергии и проблемы в защите ключевыми причинами поражения от «Пармы» в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ.

«Ключевым фактором поражения в этой игре стало то, что нам не хватило энергии. К тому же я считаю, что мы недостаточно хорошо сыграли в защите. Нам просто нужно действовать лучше. 97 пропущенных очков — это слишком много, особенно на домашней площадке и в первом матче сезона.

Хватает ли нам сыгранности? Это первая игра сезона. Мы много работали, и, возможно, все пока не на том уровне, к которому стремимся. Но нам нужно тренироваться и сплотиться прямо сейчас — ведь следующий матч уже через три дня. Очень важно объединиться, а не начинать ссориться. Это всего лишь первый матч, так что, думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.