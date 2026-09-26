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Евгений Пашутин — о победе «Пармы» над УНИКСом: наша сила была в единстве

Евгений Пашутин — о победе «Пармы» над УНИКСом: наша сила была в единстве
Комментарии

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу команды над УНИКСом в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

«Для нас это большая победа. Мы прекрасно понимаем, насколько силён УНИКС. Это многократный финалист Лиги. Они обладают длинной скамейкой: у них шесть легионеров и очень крепкие российские игроки. Мы собрались вместе всего неделю назад — ребята подъезжали поодиночке, поэтому предсезонка получилась скомканной. Хочу поблагодарить свою команду за то, что они прониклись общей идеей и объединились. Они не смотрели на то, кто промахнулся или сколько бросил, а старались помогать друг другу в защите. Ошибки, конечно, были — УНИКС набрал 88 очков, потому что это соперник высокого уровня. Но даже когда они забивали, мы старались защищаться так, чтобы очки давались им тяжело — через руки или ценой фолов.

Отдельно отмечу нашу скамейку: все выходили и отдавались игре, особенно в первых двух четвертях. Сегодня наша сила была в единстве. Понятно, что Джошуа Примо набрал больше всех очков, но важен сам факт, что парни делились мячом и не жадничали. В этом наша сила, и я уверен, что мы ещё прибавим. Перед нами стоят большие цели. У нас есть время, чтобы сплотиться и играть на победу. Рад за всех. Хочу поздравить всю организацию, клуб и ребят», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.

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