В субботу, 26 сентября, состоялся второй игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли посмотреть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 26 сентября (время московское):

«Автодор» — «Самара» — 77:69;

УНИКС — «Бетсити Парма» — 88:97;

Регулярный чемпионат, начавшийся вчера, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).