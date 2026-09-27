Форвард «Автодора»: отличная командная победа, боролись и сделали то, что было нужно

Форвард «Автодора» Кёртис Холлис прокомментировал победу команды над «Самарой» в матче Единой лиги ВТБ. Саратовский клуб с победы начал новый сезоне-2026/2027.

«Горжусь парнями, с первой победой. У нас был план на игру, и мы его хорошо выполнили. Начали немного медленно, но по ходу матча боролись и сделали то, что было нужно. Отличная командная победа. Очевидно, мы столкнулись с некоторыми трудностями из-за обстоятельств, но, как я всегда говорю, нет оправданий — обе команды играли в этих условиях. Болельщики сегодня были великолепны, мы любим эту поддержку. Готовимся к следующей игре в среду и надеемся на такую же поддержку», — приводит слова Холлиса пресс-служба команды.