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Форвард «Автодора»: отличная командная победа, боролись и сделали то, что было нужно

Форвард «Автодора»: отличная командная победа, боролись и сделали то, что было нужно
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Форвард «Автодора» Кёртис Холлис прокомментировал победу команды над «Самарой» в матче Единой лиги ВТБ. Саратовский клуб с победы начал новый сезоне-2026/2027.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
77 : 69
Самара
Самарская область
Автодор: Грин - 25, Пранаускис - 19, Холлис - 9, Евсеев - 8, Коско - 8, Фёдоров - 5, Шендеров - 3, Наумов, Халдеев, Хаффман, Шикалов
Самара: Саврасов - 18, Ведищев - 18, Минченко - 13, Чеваренков - 8, Петенев - 6, Зоткин - 3, Чебуркин - 2, Походяев - 1, Шейко, Коряковский, Чикарев

«Горжусь парнями, с первой победой. У нас был план на игру, и мы его хорошо выполнили. Начали немного медленно, но по ходу матча боролись и сделали то, что было нужно. Отличная командная победа. Очевидно, мы столкнулись с некоторыми трудностями из-за обстоятельств, но, как я всегда говорю, нет оправданий — обе команды играли в этих условиях. Болельщики сегодня были великолепны, мы любим эту поддержку. Готовимся к следующей игре в среду и надеемся на такую же поддержку», — приводит слова Холлиса пресс-служба команды.

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