«Чикаго Буллз» обменял 21-летнего разыгрывающего в «Шарлотт Хорнетс» на Бадди Хилда

«Чикаго Буллз» обменял 21-летнего разыгрывающего Роба Диллингэма в «Шарлотт Хорнетс», получив взамен защитника Бадди Хилда и денежную компенсацию. Об этом сообщает Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Диллингэм был выбран под восьмым номером на драфте НБА 2024 года «Сан-Антонио Спёрс», после чего сразу был обменян в «Миннесоту Тимбервулвз». В феврале 2026 года он стал игроком «Чикаго Буллз». В минувшем сезоне разыгрывающий провёл 65 матчей НБА, набирая в среднем 6,3 очка, 2,2 передачи и 2 подбора за 14 минут 55 секунд на площадке. Также на его счету в среднем 0,7 перехвата и 1,5 потери.

Хилд, которому 33 года, присоединился к «Шарлотт» всего несколько дней назад в результате обмена с «Атлантой Хоукс». До этого он также выступал за «Голден Стэйт Уорриорз».