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«Нам нужно поработать над ошибками». Пистиолис — о матче ЦСКА с МБА в Единой лиге

«Нам нужно поработать над ошибками». Пистиолис — о матче ЦСКА с МБА в Единой лиге
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча с МБА, который состоится сегодня, 27 сентября. Для обеих московских команд эта встреча станет первой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это премьера сезона. Наш соперник – грозная команда, особенно когда играет на своей площадке. Нам нужно поработать над ошибками, допущенными в предыдущих матчах, и показать более качественную игру, если мы хотим победить», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Напомним, ЦСКА — действующий чемпион Единой лиги. Армейцы завоевали титул трижды подряд, начиная с 2024 года.

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