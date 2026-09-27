«Нам нужно поработать над ошибками». Пистиолис — о матче ЦСКА с МБА в Единой лиге
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча с МБА, который состоится сегодня, 27 сентября. Для обеих московских команд эта встреча станет первой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027.
«Это премьера сезона. Наш соперник – грозная команда, особенно когда играет на своей площадке. Нам нужно поработать над ошибками, допущенными в предыдущих матчах, и показать более качественную игру, если мы хотим победить», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.
Напомним, ЦСКА — действующий чемпион Единой лиги. Армейцы завоевали титул трижды подряд, начиная с 2024 года.