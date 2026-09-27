Тренер МБА Сергей Вознюк объяснил, чего команда должна избегать в игре с ЦСКА

Главный тренер московской МБА Сергей Вознюк высказался в преддверии матча регулярного сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 27 сентября, и начнётся в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК МБА Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы начинаем новый сезон матчем против действующего чемпиона. Понимаем силу ЦСКА, стабильность и системность армейцев. В межсезонье у команды произошло всего одно точечное изменение, глубина и ротация остались на месте, сохранилась «химия». Для нас это первый экзамен, проверка на прочность. Сможем понять, насколько хорошо провели предсезонную подготовку… Будет важно гнуть свою линию, не сбиваться на игру ЦСКА.

В первую очередь мы будем стараться держать концентрацию и избегать собственных ошибок — тогда у нас будет шанс. К сожалению, есть определённые потери по составу, но команда настроена дать бой, и мы сделаем всё, чтобы продемонстрировать свою силу на паркете», — приводит слова Вознюка официальный телеграм-канал МБА.