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Примо — о победе «Пармы» над УНИКСом: хотели показать, кто мы такие

Примо — о победе «Пармы» над УНИКСом: хотели показать, кто мы такие
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Защитник «Бетсити Пармы» Джошуа Примо поделился впечатлениями от победы над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027. Пермская команда обыграла казанцев со счётом 97:88. Примо набрал 22 очка и отдал две результативные передачи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

«Я бы сказал, что всё прошло хорошо. Добились нужного нам результата. Мы хотели сразу выйти на площадку и показать, кто мы такие, и думаю, нам это удалось. Хотя мы можем играть гораздо лучше. Нам ещё многое предстоит сделать и многому научиться. Мы только на прошлой неделе начали вместе тренироваться и играть, поэтому ещё есть куда расти. Но я думаю, что это очень хорошее начало. Главное, что нам нужно было понять, — это как стабильно играть в защите и регулярно совершать хорошие остановки. Стартовая пятёрка вышла с отличной энергией, и мы увидели, к чему это может привести. Далее немного сбавили темп, но в итоге поняли, что нужно делать.

Во второй половине делали именно то, что требовалось: оказывали давление в защите и продолжали набирать очки. Джален Рейнольдс в начале здорово против нас играл и доставил нам немало проблем. Но наши большие хорошо включились в конце первой половины и продолжили делать свою работу после большого перерыва. Думаю, это очень помогло нам в защите и дало то, что было нужно в нападении, чтобы сделать всё необходимое и выиграть матч», — приводит слова Примо официальный телеграм-канал «Пармы».

Расписание всех матчей Единой лиги ВТБ — с