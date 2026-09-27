Примо — о победе «Пармы» над УНИКСом: хотели показать, кто мы такие

Защитник «Бетсити Пармы» Джошуа Примо поделился впечатлениями от победы над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027. Пермская команда обыграла казанцев со счётом 97:88. Примо набрал 22 очка и отдал две результативные передачи.

«Я бы сказал, что всё прошло хорошо. Добились нужного нам результата. Мы хотели сразу выйти на площадку и показать, кто мы такие, и думаю, нам это удалось. Хотя мы можем играть гораздо лучше. Нам ещё многое предстоит сделать и многому научиться. Мы только на прошлой неделе начали вместе тренироваться и играть, поэтому ещё есть куда расти. Но я думаю, что это очень хорошее начало. Главное, что нам нужно было понять, — это как стабильно играть в защите и регулярно совершать хорошие остановки. Стартовая пятёрка вышла с отличной энергией, и мы увидели, к чему это может привести. Далее немного сбавили темп, но в итоге поняли, что нужно делать.

Во второй половине делали именно то, что требовалось: оказывали давление в защите и продолжали набирать очки. Джален Рейнольдс в начале здорово против нас играл и доставил нам немало проблем. Но наши большие хорошо включились в конце первой половины и продолжили делать свою работу после большого перерыва. Думаю, это очень помогло нам в защите и дало то, что было нужно в нападении, чтобы сделать всё необходимое и выиграть матч», — приводит слова Примо официальный телеграм-канал «Пармы».