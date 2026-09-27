«Главное возвращение?» New York Post — о россиянине Егоре Дёмине перед новым сезоном НБА

Североамериканское издание New York Post опубликовало материал о тренировочном лагере «Бруклин Нетс» — о борьбе за места в составе, новичках и главных сюжетных линиях предстоящего сезона. Среди игроков, за которыми издание рекомендует следить, — 20-летний российский защитник Егор Дёмин.

«Главное возвращение? Егор Дёмин. Конечно, [Дэйрону] Шарпу сделали операцию на большом пальце, из-за которой он выбыл до конца сезона. Дёмин же лечил подошвенный фасциит без хирургического вмешательства. Но заболевание может перейти в хроническую форму. А поскольку Дёмин — важный игрок, выбранный в лотерее драфта, за его здоровьем будут следить особенно внимательно», — говорится в статье.

Предстоящий сезон станет для Дёмина вторым в НБА. В дебютном чемпионате он провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, отдавая 3,3 результативной передачи и делая 3,2 подбора. На драфте НБА 2025 года «Бруклин» выбрал его под восьмым номером.