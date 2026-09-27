Эксперт назвал баскетболиста, который мог бы стать наставником Егора Дёмина в «Бруклине»

Североамериканский журналист и аналитик Самир Кумар в статье для Sports Illustrated высказался о возможном возвращении свободного агента Д'Анджело Расселла в «Бруклин Нетс». По мнению автора, опытный разыгрывающий мог бы помочь молодым игрокам команды, в том числе 20-летнему российскому защитнику Егору Дёмину.

«Очевидно, главная задача «Нетс» — дать Майкелу Брауну-младшему и Егору Дёмину как можно больше возможностей вести игру с мячом в руках. Нолан Траоре, как ожидается, будет получать много игрового времени, выходя со скамейки. Но Расселл мог бы стать для команды столь необходимым опытным лидером на позиции разыгрывающего и помочь Брауну и Дёмину освоиться с ролью дирижёров атак в НБА — особенно на таком большом рынке, как Нью-Йорк. Когда-то Расселл сам помог «Бруклину» переломить ситуацию, поэтому Дёмин, Браун и другие молодые игроки «Нетс» могли бы обращаться к нему за советом и поддержкой — и в удачные, и в трудные моменты сезона», — отмечается в статье.

Ранее 30-летнего Расселла отчислили из «Мемфис Гриззлиз». В 2019 году он впервые и пока единственный раз сыграл в Матче всех звёзд НБА: Расселл заменил травмированного Виктора Оладипо из «Индианы Пэйсерс». Решение принял комиссионер лиги Адам Сильвер. В том сезоне Расселл в среднем набирал за «Бруклин» 21,1 очка, отдавал семь передач и совершал 3,9 подбора за игру. Все три показателя стали лучшими в его карьере.