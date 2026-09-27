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В УНИКСе рассказали, почему самый результативный игрок прошлой регулярки не попал в заявку

В УНИКСе рассказали, почему самый результативный игрок прошлой регулярки не попал в заявку
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш рассказал, почему форвард Никита Михайловский пока не попал в заявку команды на матчи Суперкубка и регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

«Михайловский? Травмы нет, это моё решение. У нас 15 человек в команде, лучшие 12 — в заявке. По результатам предсезонной подготовки я решил не включать Михайловского в заявку. Каждый из игроков имеет шанс доказать мне на тренировках, что именно он должен играть. Моё решение на данный момент такое», — приводит слова Каракаша телеграм-канал «Перехват».

В прошлом сезоне Михайловский выступал за «Самару» и набирал в среднем 20,5 очка за матч. По этому показателю 26-летний форвард стал самым результативным игроком регулярного чемпионата. В июне он подписал с УНИКСом контракт по схеме «1+1».

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