В УНИКСе рассказали, почему самый результативный игрок прошлой регулярки не попал в заявку

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш рассказал, почему форвард Никита Михайловский пока не попал в заявку команды на матчи Суперкубка и регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027.

«Михайловский? Травмы нет, это моё решение. У нас 15 человек в команде, лучшие 12 — в заявке. По результатам предсезонной подготовки я решил не включать Михайловского в заявку. Каждый из игроков имеет шанс доказать мне на тренировках, что именно он должен играть. Моё решение на данный момент такое», — приводит слова Каракаша телеграм-канал «Перехват».

В прошлом сезоне Михайловский выступал за «Самару» и набирал в среднем 20,5 очка за матч. По этому показателю 26-летний форвард стал самым результативным игроком регулярного чемпионата. В июне он подписал с УНИКСом контракт по схеме «1+1».