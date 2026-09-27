«Нужно сплотиться, а не ссориться». Лука Шаманич — о поражении УНИКСа от «Пармы»

Бигмен УНИКСа Лука Шаманич прокомментировал поражение казанской команды от «Бетсити Пармы» (88:97) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027. За почти 28 минут на площадке он набрал 23 очка, сделал четыре подбора и отдал одну результативную передачу.

«Ключевым фактором поражения в этой игре стало то, что нам не хватило энергии. К тому же я считаю, что мы недостаточно хорошо сыграли в защите. Нам просто нужно действовать лучше. 97 пропущенных очков — это слишком много, особенно на домашней площадке и в первом матче сезона.

Как себя чувствую? В первом случае я получил удар «колено в колено» — просто больно, наверное, будет отёк. А во втором — подвернул лодыжку два дня назад, и в конце матча снова повредил ту же самую, но, думаю, всё будет нормально.

Хватает ли нам сыгранности? Это первая игра сезона. Мы много работали, и, возможно, всё пока не на том уровне, к которому стремимся. Но нам нужно тренироваться и сплотиться прямо сейчас — ведь следующий матч уже через два дня. Очень важно объединиться, а не начинать ссориться. Это все