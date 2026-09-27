«Не хочу мешать твоим мечтам». Саша Обрадович поддержал переход Томовича в «Локо»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович рассказал, как обсуждал свой переход в краснодарский клуб в январе 2026 года с Сашей Обрадовичем, под руководством которого работал в «Црвене Звезде».

Отметим, что Обрадович возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2017/2018 он был признан лучшим тренером Еврокубка, выведя краснодарскую команду в финал турнира.

— Ваши заключительные несколько месяцев в «Звезде» пришлись на период работы с Сашей Обрадовичем, который в своё время тоже тренировал «Локомотив-Кубань». Обсуждали с ним Краснодар до или после перехода? Как он отреагировал?

— Конечно, я обсудил переход с ним. Я был членом его тренерского штаба в тот момент, когда получил предложение от «Локо». Из уважения я поговорил с ним до того, как что-либо предпринять. В первую очередь — чтобы узнать его мнение: согласен ли он отпустить меня, чтобы я мог реализовать свои мечты и принять новый вызов, или я ему нужен. Это было самым главным вопросом, и с человеческой точки зрения он поступил очень тактично: сказал, что не хочет мешать моим мечтам, и считает, что я готов работать главным тренером.

Затем мы много говорили о «Локомотиве», и его впечатления о клубе были потрясающими — он сказал, что это великолепная организация, где есть все необходимые условия для работы. Благодаря этим его словам мне было ещё проще принять решение, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».