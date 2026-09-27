«Бронза символична». Тренер «Локо» Томович рассказал, что обрадовало его больше медали

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал итоги прошлого сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ и рассказал, доволен ли он результатами команды, которую возглавил по ходу чемпионата.

— Когда вы принимали предложение возглавить «Локо», каким вы видели идеальный сценарий развития команды до конца сезона? Можно сказать, что он воплотился в жизнь?

— Моя главная цель заключалась в том, чтобы помочь команде раскрыть свой потенциал в полной мере. Насколько далеко мы зайдём, я не мог предполагать, потому что для меня всё было в новинку. Моя главная задача состояла в том, чтобы помочь парням — и всем вместе, и каждому по отдельности — стать лучшей версией себя. К этому я и стремился с самого начала.

— Если учитывать, что вы пришли на пост посреди сезона, вы довольны результатами?

— Да, конечно. Я доволен результатом, но больше всего меня обрадовала сама команда. В некотором смысле ребята проявили характер и переняли часть моего боевого духа. На мой взгляд, это стало нашим главным успехом в прошлом сезоне. Конечно, бронзовая медаль для нас символична, однако то, как команда проявила себя с точки зрения характера, радует меня больше всего, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».