Томович — о будущем в «Локомотиве-Кубань»: мне очень нравится здесь работать

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о перспективах долгосрочного сотрудничества с клубом и о своих ожиданиях от предстоящего сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

— В «Локо» за последние годы было много изменений на тренерском посту. По-вашему, что должно произойти, чтобы ваше сотрудничество с клубом стало именно долгосрочным проектом, а не переходным этапом?

— Даже не знаю. Лично мне очень нравится здесь работать, и каждый новый этап — например, предстоящий сезон — я воспринимаю как новый вызов. Я, как всегда, буду выкладываться на полную, а клуб сделает всё возможное, чтобы помочь нашей команде.

Вместе мы будем стремиться к прогрессу. Пока всё идёт именно так, и я верю, что у нас будет возможность работать вместе ещё долгое время, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».