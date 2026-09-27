«Россия и Сербия похожи». Тренер «Локо» Томович рассказал, что осложняет адаптацию в РФ

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович, возглавивший клуб по ходу сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, рассказал о своей тренерской мечте и процессе адаптации к жизни в России.

— Если говорить о чуть более далёком будущем — вам только 43 года и «Локо», по сути, является для вас первым большим самостоятельным проектом. Есть что-то, о чём вы мечтаете как тренер? Или сейчас вы сосредоточены только на «Локо» и предстоящем сезоне?

— Да, у меня есть мечта — достичь как можно большего, каким бы далёким ни был этот путь. Конечно, у каждого из нас есть цели и мечты. Лично я хотел бы добиться успеха, но понятие успеха очень индивидуально. Так что пока что я просто наслаждаюсь жизнью и стараюсь извлечь максимум из текущей ситуации.

— Как проходит ваша адаптация к жизни в России? Много схожестей с Сербией или есть что-то, к чему сложнее привыкнуть?

— Всё нормально. Я потихоньку осваиваюсь, особенно в Краснодаре. Здесь всегда много работы, связанной с командой, однако свободное время стараюсь проводить с друзьями — их появляется всё больше. А иногда просто отдыхаю — иду куда-нибудь прогуляться или что-то в этом роде. Россия и Сербия довольно похожи с точки зрения менталитета, да и люди здесь похожи. Конечно, мне как человеку, который пока не говорит по-русски, иногда бывает немного сложнее общаться с новыми людьми. Но я стараюсь совершенствоваться — посмотрим, что будет дальше, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года Томович дебютировал в Евролиге в роли исполняющего обязанности главного тренера «Црвены Звезды» в выездном матче с «Фенербахче». Белградский клуб одержал победу со счётом 86:81, которая стала для команды первой в том розыгрыше турнира после двух стартовых поражений.

Томович возглавил «Звезду» после увольнения Янниса Сферопулоса и руководил командой в игре против действующего на тот момент чемпиона Европы. Позже он вошёл в тренерский штаб Саши Обрадовича.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».