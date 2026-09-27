«Для меня это только начало». Томович — о подготовке «Локо» к сезону-2026/2027 Единой лиги

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от нового сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ, объяснил, какие принципы пытается заложить в игру команды, и прокомментировал результаты прошедших предсезонных турниров — Суперкубка Единой лиги и Gloria Cup.

— Этим летом вы проводите с «Локо» полноценную предсезонку — зимой вы принимали уже готовый состав. Что вы хотите заложить в игру на этом этапе, чего не успели за первые несколько месяцев работы? Какой вы хотите видеть игру именно вашего «Локомотива»?

— Ситуация не изменилась с тех пор, как я пришёл в «Локо» в середине прошлого сезона, так что всё в порядке. У нас есть довольно много новых игроков и несколько ребят, которые были здесь и в прошлом году. Главной целью в предсезонный период было закрепить наши ценности и принципы: командную игру, командный дух, понимание того, как создать эту ментальность победителей, умение не сдаваться и всё такое. И на протяжении всего сезона я бы хотел видеть слаженность и «химию»: независимо от того, что происходит на площадке, ребята должны стараться действовать как единая команда.

— Сейчас, после Gloria Cup и Суперкубка Единой лиги, можно сказать, что команда полностью готова к новому сезону?

— Как главный тренер я никогда не смогу сказать, что команда готова полностью. Конечно, нам ещё есть над чем поработать — как в тактическом плане, так и в индивидуальном. Кроме того, нам нужно уделять внимание и психологической подготовке. Так что для меня это только начало. Думаю, сейчас у нас хороший период, но я искренне верю, что команда может играть гораздо лучше. К тому же у нас есть проблемы с травмами, так что мы до сих пор не до конца понимаем, на что способны, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».