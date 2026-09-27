Томович оценил обновление состава «Локомотива-Кубань» перед сезоном-2026/2027 Единой лиги

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал обновление состава команды, подписание Алексея Покушевски, Тревелина Куина и Маркоса Найта, а также роль Патрика Миллера в новом сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

— В «Локомотиве» серьёзно обновился набор легионеров. Вместо Мура, Хантера и Мартина пришли Покушевски, Куин и Найт. Последние приехали из Китая — «Локо» целенаправленно следил за этим рынком?

— Нет. Мы следили за рынком в целом и пытались найти наилучшие варианты. Найт провёл в Китае год, Куин тоже. Оба игрока обладают нужными нам качествами. Так что мы следили за ситуацией в целом, а не только за китайским рынком.

— Найт уже знаком нашим болельщикам, а вот Куин — особенно громкое подписание, если учитывать его опыт в НБА и G-лиге. Было сложно убедить его приехать в Краснодар?

— Да, конечно. У всех игроков есть свои вопросы и сомнения, связанные с их ролью и другими нюансами. Мы ценим его качества — он кажется действительно высококлассным игроком, но ему всё равно предстоит доказать свою состоятельность здесь, в России. Однако он настроен очень позитивно и стремится к успеху, а это самое главное на начальном этапе. Безусловно, мы постараемся максимально эффективно использовать его сильные стороны.

— А что насчёт Покушевски? Это ваш соотечественник — он рассказывал, что беседа с вами сильно повлияла на его решение присоединиться к «Локо».

— С ним было немного проще, потому что мы говорим на одном языке. Я объяснил, как вижу его игру и какую позицию для него предусматриваю, и он был очень рад стать частью команды и обрести иную роль, нежели в последние пару лет. Я искренне верю, что в течение сезона этот парень продемонстрирует весь свой талант.

— Патрик Миллер — единственный американец, которого вы сохранили с прошлого сезона, и один из лидеров команды. Чего ждёте от него в новом сезоне?

— Я хочу, чтобы он оставался собой, был лидером и брал на себя ответственность. Я знаю, на что он способен, могу на него положиться, и в прошлом сезоне у нас сложилось отличное взаимопонимание. Мы завоевали доверие друг друга, и нам действительно нравится работать вместе. Поэтому я искренне рассчитываю, что он останется тем Патриком, которого я знаю, — лучшей возможной версией капитана, способного возглавить эт