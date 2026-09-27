Единая лига: расписание матчей 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, состоится второй игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидают два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 27 сентября (время московское):

13:00 — «Локомотив-Кубань» — «Енисей»;

15:00 — МБА — ЦСКА;

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единая лига проведёт регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

На втором произойдёт разделение команд на две группы по итогам первого этапа: группу «А» и группу «Б». По итогам регулярного сезона и стадии плей-ин будут определены восемь лучших команд лиги, которые выйдут в плей-офф.