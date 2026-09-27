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Томович рассказал, как Глебу Фирсову заслужить доверие в «Локомотиве-Кубань»

Томович рассказал, как Глебу Фирсову заслужить доверие в «Локомотиве-Кубань»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал роль центрового Глеба Фирсова в команде, отметив потенциал молодого игрока. Отметим, что в сезоне-2025/2026 21-летний Фирсов выступал за «Бетсити Парму».

— Среди россиян главным усилением можно назвать Глеба Фирсова. Какой вы видите его роль в нынешнем «Локомотиве»?
— Фирсов — молодой игрок, обладающий потенциалом. Мы это понимаем и искренне верим, что в течение сезона он сможет прогрессировать.

Мы постараемся предоставить ему достаточно возможностей выйти на площадку, но он должен подходить к этому с большой ответственностью и усердием. Ему нужно просто доказывать всё на паркете, помогать команде и с каждым днём становиться лучше, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».
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