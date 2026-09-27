«Уважаю и люблю этого парня». Сербский тренер — об Ищенко, которого выбрали на драфте НБА

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал решение защитника Всеволода Ищенко остаться в клубе на сезон-2026/2027 Единой лиги ВТБ. Он также рассказал, как команда планирует развивать молодого игрока, и оценил его перспективы вернуться в НБА и выступать за «Даллас Маверикс», которому права на Ищенко перешли после серии обменов по итогам драфта 2026 года.

— Нельзя не упомянуть, что в следующем сезоне в «Локо» всё же останется Всеволод Ищенко. Вы изначально поддерживали его решение с выходом на драфт?

— Конечно. Я очень уважаю и люблю этого парня, мне нравится, как сильно он горит баскетболом. Очень поддерживал его, много разговаривал с ним обо всём этом и искренне рад за него.

— Если учитывать, что Всеволод останется ещё на год, как вы планируете его задействовать и развивать?

— Мы стараемся развивать и задействовать всех молодых ребят, помогая им стать лучше. Но у нас нет строгого плана, согласно которому мы будем делать только то или иное. Мы работаем над их развитием каждый день, однако все они должны заслужить свой шанс. Я постараюсь найти для каждого время и роль в команде, но для молодых ребят тренировки на данный момент важнее матчей. Работать вместе с опытными, высококлассными игроками — пожалуй, лучший способ совершенствоваться, который у них только может быть.

— Вы входите в тренерский штаб сборной Сербии, где есть действующие игроки НБА — включая, конечно же, Николу Йокича. Вы видите, как они готовятся, как работают на тренировках. Какой совет вы дали бы Ищенко, если в будущем он захочет ещё раз попробовать себя в НБА?

— Мы поговорим об этом, как только Сева вернётся. Будем много общаться и ежедневно работать над множеством вопросов: не только над игрой, но и над тем, как заботиться о своём теле, какой образ жизни стоит вести спортсмену и всем прочим, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».