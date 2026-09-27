«Посмотрим, как далеко зайдём». Томович — о целях «Локомотива-Кубань» на сезон-2026/2027

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал задачи команды на сезон-2026/2027 Единой лиги ВТБ, заявив, что клуб ставит перед собой «самые высокие цели», однако отказался напрямую говорить о чемпионстве.

— Говоря о предстоящем сезоне, вы отметили, что «Локомотив» ставит перед собой «самые высокие цели». Речь о чемпионстве?

— Все мы знаем, что значит «самые высокие цели». Но сезон очень длинный, и на этом пути нас ждёт много взлётов и падений. В конечном счёте для меня главная задача — максимально раскрыть наш потенциал. Если мы это сделаем, то, возможно, сможем достичь некоторых из наших целей, но я не буду называть их прямо. Это было бы несправедливо, ведь все остальные тоже участвуют в этом чемпионате и преследуют те же цели. Мы будем заниматься своим делом и стараться играть лучше, а там посмотрим, как далеко зайдём.

— Если говорить о чуть более далёком будущем — вам только 43 года и «Локо», по сути, является для вас первым большим самостоятельным проектом. Есть что-то, о чём вы мечтаете как тренер? Или сейчас вы сосредоточены только на «Локо» и предстоящем сезоне?

— Да, у меня есть мечта — достичь как можно большего, каким бы далёким ни был этот путь. Конечно, у каждого из нас есть цели и мечты. Лично я хотел бы добиться успеха, но понятие успеха очень индивидуально. Так что пока что я просто наслаждаюсь жизнью и стараюсь извлечь максимум из текущей ситуации, — рассказал Томович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» Томиславом Томовичем на «Чемпионате».