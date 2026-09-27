«Как вы будете играть в Евролиге с русскими?» Кочарян вспомнил вопрос о составе МБА

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о главных достижениях клуба. По его словам, для мужской команды ключевым стал Кубок России, выигранный в сезоне-2025/2026, а женская команда много лет удерживается в топе и добивается результатов при скромном бюджете. Кочарян также отметил участие женской команды в Евролиге с полностью российским составом и поддержку Единой лиги ВТБ, позволившую мужской команде сохранить свою концепцию.

— Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какое главное достижение клуба — за всю его историю или за последние годы?

— Если говорить о мужской команде, то первый серьёзный трофей — Кубок России, который мы выиграли в прошлом сезоне. Мне кажется, мы заслужили его многолетней работой. У женской команды много достижений. Главное — то, что она много лет держится в топе, несмотря на скромный бюджет. Мы конкурируем с командами, у которых бюджеты намного больше, и добиваемся результатов практически собственными силами, своими кадрами. Среди наших достижений — победы в Кубке России и чемпионате России.

Особенно яркое событие — участие нашей женской команды в Евролиге. До пандемии мы успели провести там один сезон с полностью российским составом. Это было необычно. Перед матчами комиссары проверяли документы игроков и листали список: «А где?» А у нас все — русские. Это вызывало неподдельное восхищение: нам жали руки и говорили, что мы молодцы, что сохраняем свою концепцию. Здорово, что проект получил международное признание. Люди понимали, как сложно этого добиться. Нам говорили: «Как вы будете играть в Евролиге со своими русскими?» А мы отвечали: «Подождите, мы здесь, попробуем». И постепенно всё получилось.

Мы также очень благодарны лиге ВТБ за то, что она поддержала мужскую команду и дала нам возможность сохранить свою концепцию и проявить себя. Уже в первом сезоне мы выступили успешно: вошли в шестёрку и попали в плей-офф. Лига поддержала наш нестандартный проект: мы играем только россиянами. Сейчас в команде становится всё больше москвичей, а молодые игроки, которые к нам подключаются, уже занимают важные роли в команде ВТБ. Наверное, главное достижение клуба — это сложившаяся система со своей идеологией. В этом и состоит наш общий успех, — рассказал Кочарян в видео на YouTube-канале «Трибуна».