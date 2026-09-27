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«Самобытная команда». Томович оценил «Енисей» перед стартом сезона Единой лиги

«Самобытная команда». Томович оценил «Енисей» перед стартом сезона Единой лиги
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от матча с «Енисеем» в 1-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 27 сентября в Краснодаре и начнётся в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Енисей» — самобытная команда, которую мы очень уважаем. Их много лет возглавляет большой специалист, умеющий быстро ставить игру. В прошлом сезоне у нас получились с ними интересные матчи. В воскресенье нам надо будет показать тот же уровень агрессии и жёсткости, что и на Суперкубке, и при этом постараться сделать шаг вперёд в плане командной игры.

Здорово, что мы не просто начинаем чемпионат дома, но ещё и делаем это в День города. Постараемся сделать подарок всему Краснодару и нашим фанатам, по которым мы очень соскучились», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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