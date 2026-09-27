«Самобытная команда». Томович оценил «Енисей» перед стартом сезона Единой лиги

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от матча с «Енисеем» в 1-м туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 27 сентября в Краснодаре и начнётся в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 сентября 2026, воскресенье. 13:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Енисей» — самобытная команда, которую мы очень уважаем. Их много лет возглавляет большой специалист, умеющий быстро ставить игру. В прошлом сезоне у нас получились с ними интересные матчи. В воскресенье нам надо будет показать тот же уровень агрессии и жёсткости, что и на Суперкубке, и при этом постараться сделать шаг вперёд в плане командной игры.

Здорово, что мы не просто начинаем чемпионат дома, но ещё и делаем это в День города. Постараемся сделать подарок всему Краснодару и нашим фанатам, по которым мы очень соскучились», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.