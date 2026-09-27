Егор Дёмин выполнил слэм-данк левой рукой после прохода к кольцу на тренировке «Бруклина»

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала в социальных сетях фрагмент тренировки, на которой запечатлено, как 20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин забивает слэм-данк.

В одном из розыгрышей Егор взял инициативу в свои руки и исполнил проход под кольцо, которое завершил успешным слэм-данком левой рукой под одобрительные выкрики партнёров и тренеров.

Егор был выбран на драфте североамериканской лиги 2025 года под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс», что является самым ранним выбором российского игрока за всю историю драфтов НБА.