Отец Дёмина рассказал об эмоциях после драфта НБА — 2025

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал об эмоциях после драфта лиги в 2025-м.

– Расскажите о своих эмоциях, когда Егора выбрали на драфте НБА.

– Мы были готовы к тому, что Егор уже готов выходить на самый высокий уровень. Была проделана серьёзная работа большой команды профессионалов, чтобы дать ему возможность достигнуть максимума в баскетболе. После трёх лет в «Реале» надо было двигаться дальше. Мы учли все аспекты и варианты сценариев и решили продолжить карьеру в Штатах. Сезон, проведённый в NCAA перед драфтом, стал определяющим, и в итоге наше решение отправиться в университет в Юте было правильным. Выбор на драфте не стал для нас сюрпризом. А вот восьмой пик, под которым его выбрали, стал очень важным событием для всего российского баскетбола, ведь это лучший результат на драфте НБА среди российских баскетболистов за всю историю.

– Какие первые слова сказал вам Егор, когда стало понятно, что он будет играть в НБА за «Бруклин»?

– К сожалению, на драфт я не попал, а по телефону он сказал мне, что очень счастлив, поблагодарил меня и всю нашу семью. Я его тоже поздравил и сказал, что очень им горжусь, — приводит слова Дёмина-старшего Metro.