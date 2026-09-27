Кайри Ирвинг рассказал, за что любит «Даллас Маверикс»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о своём отношении к клубу, отметив тёплый приём со стороны команды, болельщиков и жителей города.

«Не буду скрывать, временами всё было довольно хаотично, как внутри раздевалки, так и за её пределами. Я люблю это место за то, насколько тепло меня здесь приняли. И дело не только во франшизе, но и в болельщиках, в огромной поддержке со стороны всего города. Мы строим нечто особенное. Мы придерживаемся чемпионского менталитета, при котором, с чем бы мы ни столкнулись, мы знаем, что сможем с этим справиться», — сказал Ирвинг во время пресс-конференции.

Ирвинг не выходил на площадку с 3 марта 2025 года, когда получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В сезоне-2024/2025 Ирвинг набирал в среднем 24,8 очка, делал 4,9 подбора и 4,6 передачи за игру.