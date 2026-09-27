«Парма» показала видео из раздевалки после победы над УНИКСом

«Бетсити Парма» опубликовала видео из раздевалки после победы над УНИКСом в гостевом матче 1-го тура Единой лиги ВТБ. Пермская команда одержала победу со счётом 97:88.

Клуб продолжил отмечать первую победу в сезоне и показал праздничную атмосферу в раздевалке. Новичок «Пармы» Джошуа Примо прошёл своё «боевое крещение», а партнёры научили его правильно кричать «Parma Power».

Напомним, Примо стал лучшим игроком в составе команды из Перми. Он набрал 22 очка, сделал один подбор, две передачи, один перехват с двумя потерями. Следующий матч команда снова проведёт на выезде: с санкт-петербургским «Зенитом» 7 октября.