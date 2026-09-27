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«Парма» показала видео из раздевалки после победы над УНИКСом

«Парма» показала видео из раздевалки после победы над УНИКСом
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«Бетсити Парма» опубликовала видео из раздевалки после победы над УНИКСом в гостевом матче 1-го тура Единой лиги ВТБ. Пермская команда одержала победу со счётом 97:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 97
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Шаманич - 23, Рейнольдс - 16, Адамс - 14, Беленицкий - 11, Ратэн-Мэйс - 11, Швед - 8, Захаров - 3, Маккормак - 2, Брайс, Гудумак, Коновалов, Узинский
Бетсити Парма: Примо - 22, Мартин - 19, Джонсон - 15, Фоббс - 14, Уэйли - 11, Шашков - 7, Карпенков - 4, Егоров - 3, Свинин - 2, Головченко, Ильницкий, Миронов

Клуб продолжил отмечать первую победу в сезоне и показал праздничную атмосферу в раздевалке. Новичок «Пармы» Джошуа Примо прошёл своё «боевое крещение», а партнёры научили его правильно кричать «Parma Power».

Напомним, Примо стал лучшим игроком в составе команды из Перми. Он набрал 22 очка, сделал один подбор, две передачи, один перехват с двумя потерями. Следующий матч команда снова проведёт на выезде: с санкт-петербургским «Зенитом» 7 октября.

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