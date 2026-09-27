«До переезда бросал чаще». Елатонцев рассказал, как в «Локомотиве» ему поменяли технику

Центровой команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Кирилл Елатонцев высказался о своём трёхочковом броске.

— Насколько можно понять из статистики, за первые четыре сезона в «Локомотиве-Кубань» вы вообще не били из-за дуги. И вдруг в сезоне-2025/2026 у вас 45% попаданий. С чем связан этот перелом и как удалось добиться такого результата?

— До переезда в Краснодар я бросал трёхочковые достаточно часто. Но вот в связи с переездом в Краснодар мне решили поменять технику броска, плюс у меня была позиция центрового. В Красноярске, я, наверное, занимал позиции между четвёртым и третьим, иногда был пятым. В общем, как пойдёт. В Краснодаре у меня поменялась техника броска, и я первое время вообще не мог попасть по кольцу из-за этого. Но понемногу стал привыкать. В принципе, я всегда бросал из-за дуги, но в зависимости от установок тренера либо от конкретных каких-то ситуаций не слишком часто бросал. А вот по поводу сезона того, где вот у меня 45%, я бы тоже не сказал, что очень много бросал, на самом деле бросал редко, — приводит слова Елатонцева Sporta.ru.